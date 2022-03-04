Moody's вновь понизил рейтинг России

Отмечается, что "Moody's сегодня понизил долгосрочный рейтинг эмитента (в национальной и иностранной валюте) и рейтинг приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до Са с В3".

Прогноз по рейтингам негативный. Действие следует за помещением в список на пересмотр с возможным понижением от 25 февраля 2022 года. Краткосрочный рейтинг остался на уровне Not Prime.

Ранее Moody's уже понижал рейтинг России сразу на шесть ступеней, до В3 с Ваа3, допуская возможность дальнейшего понижения.