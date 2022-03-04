Над Харьковом сбит еще один российский самолет администрация области
Утром 6 марта силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили очередной боевой самолет военно-воздушных сил Российской Федерации – штурмовик Су-25. Об этом заявил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.
«Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных сил совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности ведут активные поиски воздушного преступника. Вооруженные силы России направляют в Харьков значительную часть собственного воздушного флота. Над городом Харьков почти постоянно одновременно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, периодически осуществляющих бомбардировку кварталов города с мирными жителями», - заявили в администрации области.