Зеленский: Российские войска собираются бомбить Одессу

Российские военные готовятся бомбардировать Одессу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 6 марта на YouTuve-канале Офиса украинского президента.

Глава украинского государства сообщил, что во время допросов пленные российские военные рассказали о планах российского командования, которые свидетельствуют, что боевые действия планировались заранее.

"Они готовятся бомбардировать Одессу. Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу, всегда чувствовали в Одессе только тепло, только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы. Артиллерия против Одессы. Ракеты против Одессы. Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", – подчеркнул президент Украины.