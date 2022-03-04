В России заблокировали очередное СМИ

Сайт издания Republic заблокирован на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Эту информацию в своем телеграм-канале подтвердил главный редактор издания Дмитрий Колезев, который несколько дней назад уехал из России.

Отметим, что Republic - российское интернет-издание, которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь». Начало работу в 2009 году, до ноября 2016 года сайт назывался Slon.

Ранее сегодня стало известно о блокировке в России сайта издания «Медиазона» . Также были заблокированы сайты ряда региональных, федеральных и иностранных изданий. Все блокировки связаны с освещением событий в Украине.