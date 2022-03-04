Эрдоган предложил Путину «вместе проложить путь к миру»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье выступил с предложением вместе проложить путь к миру в Украине.

"Президент Эрдоган заявил, что срочное перемирие даст возможность решать гуманитарные проблемы в регионе, а также искать политическое решение. Он повторил свой призыв: "Давайте вместе проложим путь к миру", - говорится в распространенном канцелярией турецкого президента заявлении, которое цитирует ТАСС.