Эрдоган предложил Путину «вместе проложить путь к миру»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье выступил с предложением вместе проложить путь к миру в Украине.
"Президент Эрдоган заявил, что срочное перемирие даст возможность решать гуманитарные проблемы в регионе, а также искать политическое решение. Он повторил свой призыв: "Давайте вместе проложим путь к миру", - говорится в распространенном канцелярией турецкого президента заявлении, которое цитирует ТАСС.
"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что готов внести любой вклад в мирное урегулирование украинской проблемы в кратчайшие сроки. Он подчеркнул важность срочных шагов для обеспечения перемирия, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного договора", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, президент Турции заявил о намерениях продолжить контакты с украинской стороной и другими странами по ситуации в Украине. "Президент Эрдоган сообщил, что он находится в постоянном контакте с украинской стороной и другими странами. Он также заявил, что продолжит усилия по проведению обширных переговоров по теме Украины", - отмечается в заявлении канцелярии президента Турции.