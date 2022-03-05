На антивоенных акциях в России задержали 4 400 человек видео; обновлено
На антивоенных акциях, которые прошли в России 6 марта, были задержаны не менее 4 390 человек. Об этом сообщает российский правозащитный проект «ОВД-Инфо».
Задержания, по данным «ОВД-Инфо», прошли в 56 городах России. Больше всего задержанных в Москве (1 648 человек), Санкт-Петербурге (1 194 человека) и Новосибирске (271 человек).
МВД России ранее 6 марта сообщило о задержании около 3 500 человек на антивоенных акциях по всей стране.
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В крупных российских городах сегодня проходят антивоенные акции. Кадры с митингов опубликованы в социальных сетях. Правоохранительные органы разгоняют и задерживают протестующих.
Сообщается, что акции идут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и других российских городах.
Правоохранительные органы начали задержания в центре Москвы участников несогласованной акции против войны в Украине, которая проходит несмотря на предупреждения властей о ее незаконности, передает РИА Новости.
Правоохранители освободили Манежную площадь от участников протестов.
Митингующие скандировали: «Нет войне!».
Отмечается, что в Нижнем Новгороде вместе с протестующими против вторжения в Украину задержан и журналист «Соты» Михаил Жулин.
В Петербурге участники акции идут к Исаакиевскому собору.