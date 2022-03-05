На антивоенных акциях, которые прошли в России 6 марта, были задержаны не менее 4 390 человек. Об этом сообщает российский правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Задержания, по данным «ОВД-Инфо», прошли в 56 городах России. Больше всего задержанных в Москве (1 648 человек), Санкт-Петербурге (1 194 человека) и Новосибирске (271 человек).

МВД России ранее 6 марта сообщило о задержании около 3 500 человек на антивоенных акциях по всей стране.