Жители города Ирпень (в 20 км к северо-западу от Киева, в последние дни находится под постоянными обстрелами) попали под обстрел, когда пытались покинуть населенный пункт, сообщают корреспонденты с места событий.

Корреспондент "Радио Свобода" заявил, что огонь предположительно велся из минометов российскими военными, однако независимого подтверждения этой информации нет.

Сообщается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, в том числе двое детей. Еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.