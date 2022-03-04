В украинском Ирпене покидающие город жители попали под обстрел фото
Жители города Ирпень (в 20 км к северо-западу от Киева, в последние дни находится под постоянными обстрелами) попали под обстрел, когда пытались покинуть населенный пункт, сообщают корреспонденты с места событий.
Корреспондент "Радио Свобода" заявил, что огонь предположительно велся из минометов российскими военными, однако независимого подтверждения этой информации нет.
Сообщается, что в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, в том числе двое детей. Еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения.
Anadolu пишет, что в этом городе стратегической значимости продолжаются бои между российскими и украинскими военными, постоянно гремят сильные взрывы. Над городом поднимаются густые клубы дыма. Мирные жители, включая большое число детей и пожилых, покидают свои дома в зоне боевых действий и пытаются попасть в Киев, захватив с собой только самое необходимое.