Соединенные Штаты оборудовали 15 биолабораторий на территории Украины. Они были созданы для выведения новых бактерий, чтобы «травить Россию и ее народ». Такое заявление сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«Власть на Украине оказалась в руках нацистско-бандеровской своры, которая никому не дает поднять голову. Любого, кто им возражал, они или преследовали, или наказывали, или просто истребляли. Более того, американцы заставили Зеленского продать землю. ...И одновременно разместили по периметру наших границ пятнадцать биолабораторий, где нет ни одного украинского сотрудника, только американские спецы, готовящие новые бактерии, чтобы травить Россию и ее народ. Пять таких же лабораторий было размещено в Грузии и девять в Казахстане. Поэтому не случайно, что в ходе военно-политической операции эти 15 лабораторий в Украине были уничтожены российскими Вооруженными силами», - приводит NEWSru.co.il слова лидера российских коммунистов.