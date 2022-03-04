Киевлян предупредили: готовится вторая волна широкомасштабного наступления

Российские войска готовят вторую волну широкомасштабного наступления, к которой необходимо быть максимально готовыми и сплоченными, призвал секретарь Службы национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки... Ни на одном направлении российские... войска не достигли стратегического успеха", - написал в своем Facebook Данилов.

Он отметил, что украинская армия дает достойный отпор, "но враг... готовит вторую волну широкомасштабного наступления".

Как указывает Данилов, стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.