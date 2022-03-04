В результате обстрела российским военными города Краматорск (административный центр Донецкой области Украины) по меньшей мере два человека погибли, много раненых, говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"По меньшей мере двое погибших и большое количество раненых - россияне обстреляли жилые дома и многоэтажки в Краматорске. Под огонь оккупантов попал ряд домов по бульвару Краматорский", - передает УНИАН.

В сообщении ООС говорится , что "специалисты не дали еще окончательного заключения, какое именно оружие было применено. Ориентировочно речь идет о крылатой ракете".