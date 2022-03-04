На 7%: Moody’s предсказывает обрушение экономики России

В частности, указали в Moody’s, «устойчивое обесценивание рубля будет иметь серьезные экономические последствия в виде повышенной инфляции и снижения стандартов уровня жизни».

Российская экономика по итогам нынешнего года может на фоне жестких санкций и их последствий упасть сразу на 7%, заявляет международное рейтинговое агентство Moody’s. При этом прогнозируется, что и в 2023 году российский ВВП продолжит сокращаться, сообщает Интерфакс.

«Хотя приток иностранной валюты от экспорта российской нефти и газа может смягчить воздействие жестких санкций, это не исключает высокой вероятности продолжительных экономических потрясений и повышенной восприимчивости к шокам. Кроме того, дальнейшее ужесточение санкций, наложенных на Россию западными странами, вполне может коснуться жизненно важного источника иностранной валюты и государственных доходов», - предполагает агентство.

Россия нескоро сможет вернуть себе рейтинг инвестиционного уровня, каким он был еще недавно, - даже в оптимистичном сценарии развития событий, предупредждает Moody’s.

На этой неделе опрошенные Интерфаксом эксперты предупредили, что экономика РФ в текущем году с высокой вероятностью войдет в рецессию, а темпы спада могут достигнуть и двузначных значений в случае расширения западных санкций из-за «военной операции» России в Украине.

Ранее в воскресенье Moody’s, уже понизившее долгосрочные рейтинги РФ по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней — до B3 с Baa3, продолжило ухудшать оценку кредитоспособности России, сообщает Интерфакс.