Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва 18:42

Россия начинает напоминать полностью обесточенный, с неработающей электроникой пассажирский самолет. Полет на высоте 10 тысяч метров еще продолжается, однако гибель воздушного судна и всех людей на борту предрешена. В данном случае введенные Западом санкции сравнимы с обстоятельствами непреодолимой силы, которые привели к такому исходу. Впрочем, само определение «санкции» плохо отражает весь трагизм событий. Скорее, это спонтанный, солидарный ответ мирового сообщества на «военную авантюру» Кремля. Это порыв, а не расчет.

Таймер рефлекторного возмездия крутится на бешеных оборотах: буквально каждую минуту, каждый час какая-нибудь иностранная компания сворачивает свой бизнес в России. Страна стремительно лишается базовых, критически важных систем жизнеобеспечения, направленных на поддержание государственной, производственной и социальной стабильности. Причем все это происходит единовременно, стихийно, со скоростью, мощью, территориальным охватом и неотвратимостью лавины. Комплекс санкционных мер (будем их так называть для простоты) в отношении РФ, по сути, бесконечен. Напомним лишь основные, сделав упор на экономических, поскольку они наиболее разрушительные. Итак, под персональными санкциями США, Евросоюза и Великобритании находится практически все высшее руководство России, 351 депутат Госдумы, дети высших чиновников, ряд близких к Кремлю журналистов и деятелей культуры. Им запрещен въезд в страны Запада, а их счета и активы подлежат заморозке. Перечень утрат Но это сущая мелочь на фоне остального. По сути, мир брезгливо открещивается, дистанцируется от всего российского, как от чумной заразы. Отменены концерты и выступления музыкантов, паралимпийцы отстранены от зимней Паралимпиады в Пекине, отменены почти все крупные международные соревнования на территории России, стране отказано в проведении в июле Международного конгресса математиков, замораживаются совместные проекты в области науки и технологий, объявлен бойкот российским кинофестивалям, отменены голливудские премьеры в РФ… С экономикой, с финансовой сферой ситуация, мягко говоря, ничуть не лучше. Заблокированы активы и счета ведущих банков, что означает фактическую изоляцию от долларовой системы. Для карт этой «пятерки» перестали работать сервисы платежей Apple Pay и Google Pay. Американским банкам запрещены любые сделки (на первичном и вторичном рынках) с российскими рублевыми облигациями федерального займа (ОФЗ) или валютными суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года. Санкции введены против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Американским резидентам и представителям третьих стран запрещено осуществлять операции с российскими ЦБ и Минфином. В список запрещенных действий входят «любая передача активов» и «любая транзакция по обмену валют в интересах этих организаций». Ограничения разной степени тяжести введены против Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ, Альфа-банка и Московского кредитного банка.

Европейцы потребовали вернуть все находящиеся в лизинге «Эрбасы», это порядка 500 самолетов. Вводится запрет на продажу РФ самолетов, запчастей, а также сервисного обслуживания бортов, построенных в Европе, США и Канаде (это примерно две трети авиапарка страны). Европа и США закрыли для российской гражданской авиации небо для полетов, а судам запрещено заходить в порты Великобритании и Канады. Америка своими санкциями отсекла Россию от рынка высоких технологий. Дальше больше: 12 марта, согласно постановлению ЕС от 2 марта, частная бельгийская компания SWIFT отключила несколько российских банков от своей одноименной системы глобальных платежей. Из последних новостей: в ближайшие дни компании Visa и Mastercard намерены прекратить все транзакции на территории РФ. Приостанавливает деятельность в стране и мировой лидер сетевого оборудования Cisco, прекращая продажу и поддержку своих товаров. Один из крупнейших магистральных провайдеров, американский Cogent Communications, приступил к отключению российских операторов от своих сетей. С Cogent работают «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и VK. Американская компания предлагает им забрать свое сетевое и серверное оборудование в течение месяца. Похоже, скоро весь Рунет начнет испытывать сложности с нагрузкой и пропускной способностью. Россию покинули уже более 200 иностранных брендов из основных сфер бизнеса. И это далеко не полный перечень утрат. Тяжелейших. Критическая зависимость от импорта Что ждет Россию в чисто промышленном смысле (тему ее политических перспектив вынесем за скобки), - об этом даже думать не хочется. Но придется. К примеру, с точки зрения высоких технологий ситуация выглядит катастрофической. У страны нет ни своего станкостроения, ни программного обеспечения для работы автоматизированных линий и комплексов. Ни один агрегат не обходится без значительной доли импортных деталей, механизмов, лаков, красок и так далее. Вся электроника, вся начинка производимых на территории РФ легковых автомобилей, холодильников, поездов, самолетов – поставлялась из ЕС, США, Японии. Теперь об этом можно говорить исключительно в прошедшем времени. «В импортозамещении за восемь последних лет мы продвинулись недалеко, так что впереди у России серьезные проблемы. Рост цен по некоторым товарным позициям (в первую очередь промежуточным) будет исчисляться не процентами, а разами, - рассуждает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. - Отличие нынешнего кризиса от прежних заключается в том, что курс доллара, дефолт по государственным бумагам и даже проблемы с биржевыми котировками выглядят глубоко вторичными. Главная тема, которая сейчас выходит на первый план, - сугубо производственная. Россия существенно зависит от импорта, причем не столько косметики и дорогой одежды, сколько производственных компонентов, запчастей и материалов для промышленности и сферы услуг».

Западные, и не только компании, уходят из страны, и через месяц-два придется задуматься, например, о хотя бы временной передаче автозаводов для сборки хотя бы китайских машин, если мы не хотим полностью разрушить этот сектор. Абсолютно неясно, отмечает Иноземцев, что делать с авиацией, поскольку даже в «отечественных» самолетах доля импортных деталей запредельно велика. Ну и далее – список почти бесконечен: мы получали из Европы не только лекарства, но даже инкубационные яйца и посевные материалы. Что касается финансовой сферы, то она, по словам Иноземцева, вынуждена перестраиваться на военные рельсы. Банк России фактически полностью демонтировал систему контроля за банками и заемщиками: отменяются многие нормативы, а гражданам власти предлагают поискать спасения от инфляции в золоте, в частности отменяется бессмысленный НДС на покупку инвестиционных слитков. Бизнесу предложены налоговые каникулы, озвучено намерение влить в российский фондовый рынок около триллиона рублей инвестиций из ФНБ. Но вся эта «движуха» только отчасти может сбить усиливающееся напряжение. Рубль уже обесценился почти в два раза, при ставке ЦБ в 20% ипотечный рынок практически прекратил свое существование с точки зрения предоставления новых ссуд. Наконец, начались разговоры о собственно дефолте – отказе от погашения обязательств государства: JPMorgan заявил, что Россия может не выплатить около $700 млн по евробондам, погашающимся в конце марта. Ведущие международные рейтинговые агентства резко – сразу на 3-6 ступеней – понизили кредитные рейтинги РФ, например, Moody`s «уронило» его с Baa3 до B3. На взгляд Иноземцева, к концу 2022 года кризис в России достигнет самого значительного масштаба с первой половины 1990-х. Впервые со времен перестройки инфляция будет подпитываться дефицитом – сокращение предложения многих привычных товаров вкупе с удешевлением рубля толкнет цены вверх на 40-50%. Инфляция, официально рассчитываемая Росстатом, составит не менее 30%, а ключевая ставка ЦБ повысится. Кризис ударит не столько по бедным слоям населения, сколько по среднему классу: люди, привыкшие путешествовать и расплачиваться в Европе кредитными картами, потеряют массу элементов комфорта. Многие уже сейчас понимают: весь летний отдых за границей накрылся. Советский вариант развития «Санкции не оставляют России шансов на устойчивое развитие, - говорит профессор Чикагского университета Константин Сонин. – Примеров из новейшей истории, когда страна развивалась бы в условиях аналогичной экономической изоляции, просто нет. Все эпизоды продолжительного роста – от послевоенной Италии до Китая на переломе веков – происходили на фоне увеличения открытости, развития финансовой интеграции и международной торговли. Чтобы добиться отмены санкций, наложенных за несколько дней 2022 года, России потребуются годы сложных, болезненных реформ. Если, конечно, не реализуется еще более трагический сценарий – экономической катастрофы, похожей на события 1990-1991 годов. Еще совсем недавно я бы назвал его немыслимым, а теперь он – маловероятен. В любом случае, это будет возможно только если партнером Запада на этих переговорах будет новый, другой политический режим, как это было после 1990 года».