В России наступил каменный век наша аналитика

Игорь Никифоров, специально для haqqin.az, Москва

Россия начинает напоминать полностью обесточенный, с неработающей электроникой пассажирский самолет. Полет на высоте 10 тысяч метров еще продолжается, однако гибель воздушного судна и всех людей на борту предрешена. В данном случае введенные Западом санкции сравнимы с обстоятельствами непреодолимой силы, которые привели к такому исходу. Впрочем, само определение «санкции» плохо отражает весь трагизм событий. Скорее, это спонтанный, солидарный ответ мирового сообщества на «военную авантюру» Кремля. Это порыв, а не расчет.

Российская экономика похожа вот на эту российскую боевую технику, которая вторглась в Украину

Таймер рефлекторного возмездия крутится на бешеных оборотах: буквально каждую минуту, каждый час какая-нибудь иностранная компания сворачивает свой бизнес в России. Страна стремительно лишается базовых, критически важных систем жизнеобеспечения, направленных на поддержание государственной, производственной и социальной стабильности. Причем все это происходит единовременно, стихийно, со скоростью, мощью, территориальным охватом и неотвратимостью лавины.

Комплекс санкционных мер (будем их так называть для простоты) в отношении РФ, по сути, бесконечен. Напомним лишь основные, сделав упор на экономических, поскольку они наиболее разрушительные. Итак, под персональными санкциями США, Евросоюза и Великобритании находится практически все высшее руководство России, 351 депутат Госдумы, дети высших чиновников, ряд близких к Кремлю журналистов и деятелей культуры. Им запрещен въезд в страны Запада, а их счета и активы подлежат заморозке.

Перечень утрат

Но это сущая мелочь на фоне остального. По сути, мир брезгливо открещивается, дистанцируется от всего российского, как от чумной заразы. Отменены концерты и выступления музыкантов, паралимпийцы отстранены от зимней Паралимпиады в Пекине, отменены почти все крупные международные соревнования на территории России, стране отказано в проведении в июле Международного конгресса математиков, замораживаются совместные проекты в области науки и технологий, объявлен бойкот российским кинофестивалям, отменены голливудские премьеры в РФ…

С экономикой, с финансовой сферой ситуация, мягко говоря, ничуть не лучше. Заблокированы активы и счета ведущих банков, что означает фактическую изоляцию от долларовой системы. Для карт этой «пятерки» перестали работать сервисы платежей Apple Pay и Google Pay. Американским банкам запрещены любые сделки (на первичном и вторичном рынках) с российскими рублевыми облигациями федерального займа (ОФЗ) или валютными суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года. Санкции введены против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Американским резидентам и представителям третьих стран запрещено осуществлять операции с российскими ЦБ и Минфином. В список запрещенных действий входят «любая передача активов» и «любая транзакция по обмену валют в интересах этих организаций». Ограничения разной степени тяжести введены против Сбербанка, Газпромбанка, РСХБ, Альфа-банка и Московского кредитного банка.

Мир брезгливо открещивается от всего российского

Европейцы потребовали вернуть все находящиеся в лизинге «Эрбасы», это порядка 500 самолетов. Вводится запрет на продажу РФ самолетов, запчастей, а также сервисного обслуживания бортов, построенных в Европе, США и Канаде (это примерно две трети авиапарка страны). Европа и США закрыли для российской гражданской авиации небо для полетов, а судам запрещено заходить в порты Великобритании и Канады. Америка своими санкциями отсекла Россию от рынка высоких технологий. Дальше больше: 12 марта, согласно постановлению ЕС от 2 марта, частная бельгийская компания SWIFT отключила несколько российских банков от своей одноименной системы глобальных платежей.

Из последних новостей: в ближайшие дни компании Visa и Mastercard намерены прекратить все транзакции на территории РФ. Приостанавливает деятельность в стране и мировой лидер сетевого оборудования Cisco, прекращая продажу и поддержку своих товаров. Один из крупнейших магистральных провайдеров, американский Cogent Communications, приступил к отключению российских операторов от своих сетей. С Cogent работают «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и VK. Американская компания предлагает им забрать свое сетевое и серверное оборудование в течение месяца. Похоже, скоро весь Рунет начнет испытывать сложности с нагрузкой и пропускной способностью.

Россию покинули уже более 200 иностранных брендов из основных сфер бизнеса. И это далеко не полный перечень утрат. Тяжелейших.

Критическая зависимость от импорта

Что ждет Россию в чисто промышленном смысле (тему ее политических перспектив вынесем за скобки), - об этом даже думать не хочется. Но придется. К примеру, с точки зрения высоких технологий ситуация выглядит катастрофической. У страны нет ни своего станкостроения, ни программного обеспечения для работы автоматизированных линий и комплексов. Ни один агрегат не обходится без значительной доли импортных деталей, механизмов, лаков, красок и так далее. Вся электроника, вся начинка производимых на территории РФ легковых автомобилей, холодильников, поездов, самолетов – поставлялась из ЕС, США, Японии. Теперь об этом можно говорить исключительно в прошедшем времени.

«В импортозамещении за восемь последних лет мы продвинулись недалеко, так что впереди у России серьезные проблемы. Рост цен по некоторым товарным позициям (в первую очередь промежуточным) будет исчисляться не процентами, а разами, - рассуждает директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев. - Отличие нынешнего кризиса от прежних заключается в том, что курс доллара, дефолт по государственным бумагам и даже проблемы с биржевыми котировками выглядят глубоко вторичными. Главная тема, которая сейчас выходит на первый план, - сугубо производственная. Россия существенно зависит от импорта, причем не столько косметики и дорогой одежды, сколько производственных компонентов, запчастей и материалов для промышленности и сферы услуг».

Владислав Иноземцев

Западные, и не только компании, уходят из страны, и через месяц-два придется задуматься, например, о хотя бы временной передаче автозаводов для сборки хотя бы китайских машин, если мы не хотим полностью разрушить этот сектор. Абсолютно неясно, отмечает Иноземцев, что делать с авиацией, поскольку даже в «отечественных» самолетах доля импортных деталей запредельно велика. Ну и далее – список почти бесконечен: мы получали из Европы не только лекарства, но даже инкубационные яйца и посевные материалы.

Что касается финансовой сферы, то она, по словам Иноземцева, вынуждена перестраиваться на военные рельсы. Банк России фактически полностью демонтировал систему контроля за банками и заемщиками: отменяются многие нормативы, а гражданам власти предлагают поискать спасения от инфляции в золоте, в частности отменяется бессмысленный НДС на покупку инвестиционных слитков. Бизнесу предложены налоговые каникулы, озвучено намерение влить в российский фондовый рынок около триллиона рублей инвестиций из ФНБ. Но вся эта «движуха» только отчасти может сбить усиливающееся напряжение. Рубль уже обесценился почти в два раза, при ставке ЦБ в 20% ипотечный рынок практически прекратил свое существование с точки зрения предоставления новых ссуд. Наконец, начались разговоры о собственно дефолте – отказе от погашения обязательств государства: JPMorgan заявил, что Россия может не выплатить около $700 млн по евробондам, погашающимся в конце марта. Ведущие международные рейтинговые агентства резко – сразу на 3-6 ступеней – понизили кредитные рейтинги РФ, например, Moody`s «уронило» его с Baa3 до B3.

На взгляд Иноземцева, к концу 2022 года кризис в России достигнет самого значительного масштаба с первой половины 1990-х. Впервые со времен перестройки инфляция будет подпитываться дефицитом – сокращение предложения многих привычных товаров вкупе с удешевлением рубля толкнет цены вверх на 40-50%. Инфляция, официально рассчитываемая Росстатом, составит не менее 30%, а ключевая ставка ЦБ повысится.

Кризис ударит не столько по бедным слоям населения, сколько по среднему классу: люди, привыкшие путешествовать и расплачиваться в Европе кредитными картами, потеряют массу элементов комфорта. Многие уже сейчас понимают: весь летний отдых за границей накрылся.

Советский вариант развития

«Санкции не оставляют России шансов на устойчивое развитие, - говорит профессор Чикагского университета Константин Сонин. – Примеров из новейшей истории, когда страна развивалась бы в условиях аналогичной экономической изоляции, просто нет. Все эпизоды продолжительного роста – от послевоенной Италии до Китая на переломе веков – происходили на фоне увеличения открытости, развития финансовой интеграции и международной торговли. Чтобы добиться отмены санкций, наложенных за несколько дней 2022 года, России потребуются годы сложных, болезненных реформ. Если, конечно, не реализуется еще более трагический сценарий – экономической катастрофы, похожей на события 1990-1991 годов. Еще совсем недавно я бы назвал его немыслимым, а теперь он – маловероятен. В любом случае, это будет возможно только если партнером Запада на этих переговорах будет новый, другой политический режим, как это было после 1990 года».

Константин Сонин

Очевидно, резюмирует Сонин, что снижение уровня жизни и производства будет сильным. То есть дефицит основных продуктов, очереди и система распределения, но не голод. Россию ждет «советский вариант» - разрыв финансовых связей с миром, но с продажей нефти, газа и металлов, закупкой потребительского и технологического импорта через Китай и Латинскую Америку.           

Если через полномасштабное отключение от системы SWIFT будет заблокирован российский экспорт углеводородов – нефти и газа, произойдет дестабилизация мировых рынков. Цены взлетят до 150 за баррель и выше, а за ними подскочит и инфляция во всем мире (в США – до 15-16% в год), поскольку энергоресурсы подорожали. Такую перспективу рисует ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Из-за ситуации вокруг Украины объем глобальной экономики к следующему году может сократиться на 1%, что равнозначно $1 трлн. Об этом говорится в исследовании британского Национального института экономических и социальных исследований (National Institute for Economic and Social Research, NIESR). Авторы напоминают:

«Россия и Украина являются важными поставщиками сырья, включая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усилятся проблемы с цепями поставок для секторов, использующих это сырье. Среди них - автомобильная и авиастроительная промышленность и производство смартфонов».