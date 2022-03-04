США и их союзники задумались о прекращении закупок российской нефти

Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе рассматривают возможность отказаться от импорта российской нефти в качестве дальнейшей реакции на вторжение России в Украину, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу CNN.

"Сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками и рассматриваем скоординированный путь в перспективе запрета импорта российской нефти", - приводит Интерфакс слова Блинкена.

Однако госсекретарь США добавил, что для введения подобной меры необходимо убедиться, что на рынке достаточно нефти.