Кадыров Зеленскому: «Выходи на меня, пока не поздно»

Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В своем заявлении глава Чечни обращается к президенту Украины по фамилии, перейдя при этом на «ты».

«Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, то тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить Президента России В. Путина, чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо. Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом. Бежать некуда», - считает Кадыров.

Далее лидер Чечни обращает «внимание» президента Украины на то, что «творят бандеровцы и Европа».

«Они не помогут и не спасут. Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту – Януковичу. Да, ты талантливый человек, хороший актёр, но не политик. И сейчас на тебя лёг груз проблем, которые ты не в состоянии решить. Выходи на меня, пока не поздно, и мы поговорим о твоем будущем. Это я говорю от себя лично. Пока от себя. Принимай решение как можно скорее», - ставит условие глава Чечни.