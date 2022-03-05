Минобороны России заявило, что в Украине разрабатывалось биооружие
Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что в Украине, в непосредственной близости от территории России, якобы разрабатывались компоненты биологического оружия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой в Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США», - передает его слова РИА Новости.
По словам российского военного, после начала «спецоперации» «у Пентагона возникли серьезные опасения», что миру станет известно о проведении секретных биологических экспериментов на территории Украины. Чтобы скрыть нарушение Вашингтоном и Киевом первой статьи Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский Минздрав направил во все биолаборатории указание об экстренной ликвидации запасов опасных патогенов, утверждают в российском военном ведомстве.
В ближайшее время Минобороны России намерено представить результаты анализа полученных документов.