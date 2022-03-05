«Слуга народа»: Украины не будет в НАТО ближайшие 5-10 лет
«Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в альянсе по крайней мере в ближайшие 5 или 10 лет. Мы не будем бороться за заявки на вступление в НАТО, мы будем бороться за результат, но не за процесс». Об этом заявил руководитель правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он также отметил вопросы, по которым практически невозможно достичь согласия в переговорах с Россией.
«Это – Крым в составе России и признание независимости самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик».
Руководитель фракции отметил, что это неприемлемо в украинском обществе.
«И дело не в политиках, а в украинцах, которые никогда этого не допустят и это главная проблема. Честно говоря, мы до сих пор не знаем, как преодолеть эти барьеры», - сказал Арахамия.
По его словам, Украина готова обсуждать некоторые модели, не входящие в НАТО.
«Мы готовы обсуждать некоторые модели, не входящие в НАТО. Например, могут быть прямые гарантии разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, может быть, Германии и Франции. Мы открыты для обсуждения таких вещей в более широком кругу, не только в рамках двусторонних дискуссий с Россией, но и с другими партнерами», - заявил Арахамия.