«Слуга народа»: Украины не будет в НАТО ближайшие 5-10 лет

«Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в альянсе по крайней мере в ближайшие 5 или 10 лет. Мы не будем бороться за заявки на вступление в НАТО, мы будем бороться за результат, но не за процесс». Об этом заявил руководитель правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он также отметил вопросы, по которым практически невозможно достичь согласия в переговорах с Россией.

«Это – Крым в составе России и признание независимости самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик».