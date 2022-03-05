В России заблокировали издания «Сноб», «Собеседник», «Эхо Кавказа»...

В России заблокировали сайты изданий «Сноб», «Собеседник», «Агентство», «7×7», «Эхо Москвы в Челябинске» и «Эхо Кавказа». Об этом сообщила «Медуза» со ссылкой на правозащитную организацию «Роскомсвобода».

Под блокировку попали также издание о гражданских активистах Activatica, новостной сайт русской диаспоры в Калифорнии SlavicSac. Все сайты были заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ.

Ранее 6 марта стало известно о блокировке изданий «Медиазона» и Republic. Кроме того, заблокированы в том числе «Медуза», «Дождь» и «Эхо Москвы» (канал и радиостанция прекратили работу).