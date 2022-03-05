Лавров и Чавушоглу обсудили вопросы «выхода из ситуации»

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в воскресенье телефонные переговоры, передает ТАСС со ссылкой на МИД Турции.

«Министр Мевлют Чавушоглу обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы выхода из продолжающегося кризиса. Было продолжено обсуждение вопросов, которые сегодня поднимал Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным», - говорится в сообщении.