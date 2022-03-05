Россия утверждает, что уничтожила «практически всю» украинскую авиацию

Вооруженные силы России в ходе «спецоперации» уничтожили практически всю боеспособную авиацию Вооруженных сил Украины, только за вчерашний и неполный сегодняшний день ВВС Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета», – цитирует ТАСС Конашенкова. Он также добавил, что практически вся боеспособная авиация украинской армии уничтожена.

Также Конашенков заявил, что аэродром ВВС Украины в Виннице был уничтожен ударом высокоточного оружия ВС РФ.