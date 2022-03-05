США разрешили странам НАТО поставлять Украине истребители
«США разрешили странам НАТО поставлять истребители в Украину». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США подтвердил, что Соединенные Штаты обсуждают с Польшей возможность передачи Украине польских боевых самолетов – и поставки в Польшу американских истребителей взамен.
«Я не могу говорить о каких-то сроках, но мы рассматриваем этот вопрос очень активно», - сказал Блинкен.
По его словам, Вашингтон также видит убедительные свидетельства преднамеренных ударов по мирному населению.
«Мы документируем такие случаи для будущих дел о военных преступлениях. Видели очень убедительные сообщения о применении определенных видов оружия», - сказал Блинкен в интервью CNN.