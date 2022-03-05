Российский десант готовится к новому вторжению в Харьков обновлено
В сторону Харькова летит российский десант на вертолетах, сообщает областная госадминистрация.
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Российская авиация снова атакует украинский город Харьков. Как сообщает корреспондент haqqin.az, по крайней мере два российских самолета нанесли удары по городу.
Согласно информации, один из этих самолетов был сбит в небе над Харьковым. Второй сбросил бомбы на авторемонтный завод, телецентр и телевышку. Сейчас трансляция для местных жителей оборвана.