На 16-й минуте Кади Боргес открыл счет в матче. Футболист «Габалы» Исник Алими восстановил равновесие на 40-й минуте, реализовав пенальти. Однако во втором тайме гости развалились, пропустив четыре гола. Отличились Ибрахима Ваджи (50-я минута), Кевин Медина (65-я), Филип Озобич (68-я) и Абделла Зубир (89-я).

Лидер чемпионата « Карабах » одержал разгромную победу над «Габалой», занимавшей до этого тура 2-е место. Команда Гурбана Гурбанова выиграла со счетом 5:1.

«Карабах» имеет 40 очков и опережает ближайшего преследователя – «Зиря» - на 6 очков, имея одну игру в запасе. «Зиря» продолжает побеждать. На этот раз подопечные Рашада Садыхова обыграли со счетом 1:0 «Сумгаит». Единственный гол на 65-й минуте забил Мохаммед Хамдауи.

«Габала» опустилась на 3-е место, опережая лишь на 1 очко «Нефтчи». Бакинский клуб обыграл в этом туре «Сабаил» - 2:0. Тьяго Безерра и Азер Салахлы забивали соответственно на 73-й и 79-й минутах.

В еще одном матче тура «Кешля» на свое поле уступила «Сабаху» - 0:1. Важнейший гол на 89-й минуте забил Зураб Очигава.

Турнирное положение

1.«Карабах» - 40 очков (17 матчей)

2.«Зиря» - 34 (18)

3.«Габала» - 32 (18)

4.«Нефтчи» - 31 (18)

5.«Сабах» - 23 (18)

6.«Кешля» - 15 (18)

7.«Сумгаит» - 13 (17)

8.«Сабаил» - 11 (18).