Зеленский и Джонсон обсудили поставки оружия и санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил потребности Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера.
Отмечается, что Джонсон обязался работать с партнерами для дальнейшего обеспечения Украины оборонительной техникой.
В ходе переговоров стороны также обсудили варианты ужесточения экономических санкций в отношении России.