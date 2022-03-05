Кремль: Путин и премьер Израиля «продолжили обмен мнениями» по Украине

Президент России Владимир Путин поговорил сегодня вечером по телефону с премьер-министром Нафтали Беннетом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учетом самых последних контактов Нафтали Беннета с руководителями ряда государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что Путин и Беннет "условились оставаться на связи".

Ранее в воскресенье у Путина состоялись телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, в субботу премьер-министр Израиля неожиданно посетил Москву, где у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров, на которых, как сообщала пресс-служба Кремля, обсуждались различные аспекты ситуации в Украине, израильский премьер вылетел в Берлин, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем.