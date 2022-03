TikTok временно прекращает работу в России из-за закона РФ о «фейках». Об этом сообщается в аккаунте социальной сети в Twitter.

«В свете нового российского закона о «недостоверных новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и показ нового контента в нашем видеосервисе. Пока мы рассматриваем последствия этого закона в связи с безопасностью. Это не повлияет на нашу службу обмена сообщениями в приложении», - говорится в сообщении социальной сети.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.