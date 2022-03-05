TikTok временно прекращает работу в России из-за закона РФ о «фейках». Об этом сообщается в аккаунте социальной сети в Twitter.

«В свете нового российского закона о «недостоверных новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и показ нового контента в нашем видеосервисе. Пока мы рассматриваем последствия этого закона в связи с безопасностью. Это не повлияет на нашу службу обмена сообщениями в приложении», - говорится в сообщении социальной сети.