American Express приостановит операции в России и Беларуси

Американская финансовая компания American Express приостановила оказание услуг на территории России и Беларуси. Об этом говорится в заявлении компании.

В документе подчеркивается, что в связи с военными действиями в Украине American Express приостанавливает "все операции в России": "В результате изданные во всем мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России".

Кроме того, "выпущенные в России карты не будут функционировать за пределами страны". "Мы также прекращаем все деловые операции в Беларуси", - подчеркнули в компании.

Ранее American Express на фоне введения антироссийских санкций заявила, что приостанавливает сотрудничество с партнерами в РФ. В субботу международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить свою работу в России.