Геращенко Кадырову: Приезжай к нам в Украину, покажи преданность Путину не в Instagram, а на поле битвы

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко публично обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, пишет УНИАН.

«Неуловимые кадыровцы на просторах Украины. Русская пропаганда надрывно трубит про то, что вот-вот в Украину придут «кадыровцы» и всем все покажут. Публично обращаюсь к Рамзану Кадырову. Чего ты отсиживаешься в Чечне? Приезжай к нам в Украину. Возглавь штурм Киева, Харькова или Мариуполя и покажи своё мастерство и преданность Путину не в Instagram, а на поле битвы», - написал Геращенко в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что все люди смертные: «Все люди смертные. И русские, и буряты, и чеченцы, и украинцы. Но украинцы погибают смертью героев, защищая свой дом, свою землю! Не стоит бояться этих басен и сказок про чеченцев и прочих. Наши пули, «Грады», арта, ПТУРы, разят их также как всех остальных…»