Международная федерация дзюдо лишила Путина всех должностей

Международная федерация дзюдо отстранила президента РФ Владимира Путина и миллиардера Аркадия Ротенберга от всех занимаемых в организации должностей. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

Ранее Международная федерация дзюдо лишила Путина статуса почетного президента и посла федерации, а также отказалась проводить в России соревнования из-за нападения на Украину.

А Международная федерация тхэквондо лишила президента России почетного черного пояса из-за вторжения РФ в Украину.