Улица Свободной Украины: Албания переименует улицу, где расположено посольство России

Албания переименует улицу в столице страны Тиране, где расположены посольства России и Украины, на улицу Свободной Украины. Об этом объявил мэр Тираны в воскресенье, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.

Велиай отметил, что новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства.

«Европейская правда» напоминает, что в Вильнюсе улицу, где расположено посольство РФ, переименуют в честь Героев Украины. А в Риге часть улицы Антониас, где тоже расположено посольство России, переименуют в улицу Независимости Украины.