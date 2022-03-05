После разговора с Путиным Макрон побеседовал с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным провел беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленcким.

"Я говорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы ведем работу по сохранению неприкосновенности гражданских ядерных объектов Украины, в дополнение к приоритетным требованиям, предъявляемым к России: прекращение огня и защита мирных жителей", - написал Макрон в Twitter.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон в ходе разговора c Путиным заявил о серьезной обеспокоенности рисками ядерной безопасности в результате вторжения РФ в Украину.