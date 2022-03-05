Под Харьковом украинские военные уничтожили колонну российской техники фото
Вчера, 6 марта, силы Национальной гвардии Украины и территориальной обороны Харькова уничтожили колонну техники противника. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«Наряду с успехами в воздушном пространстве есть достижения и сухопутных войск", – сообщил он.
По его информации, в районе Русской Лозовой украинские бойцы уничтожили четыре бензовоза противника с горючим, три грузовых автомобиля ГАЗ-66 и захватили бронированный автомобиль «Тигр».