В Афинах недовольны заявлением Марии Захаровой

Официальный представитель МИД Греции Александрос Папаиоанну назвал неприемлемыми заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сделанное в связи с антироссийской информационной кампанией в Греции, а также публикации посольства РФ в Афинах в соцсетях. Об этом говорится в заявлении Папаиоанну, которое комментирует ТАСС.

По его словам, греческая внешняя политика – это политика принципов, которая постоянно основывается на полном уважении международного права: "Греция принимает решения и связана решениями, принятыми в международных организациях, в которых она участвует, таких как, в частности, Европейский союз и НАТО. Главной заботой нашей страны является показ правды, основанной на подтвержденных и неоспоримых фактах... Недавние заявления представителя МИД России, а также публикации в соцсетях посольства России в Афинах, к сожалению, неприемлемы. Они не соответствуют дипломатической практике, а также историческим узам, объединяющим народы Греции и России".

ТАСС напоминает, что Мария Захарова в своем комментарии указала, что российско-греческие отношения умышленно разрушаются Афинами, в жертву коллективным западным планам о нанесении вреда России любой ценой. Захарова считает, что ради невнятных и сомнительных целей руководство Греции готово обнулить совместное историческое достояние, которое буквально вчера называло своим естественным преимуществом в сотрудничестве с Россией.

МИД РФ также обратил внимание на развернутую в Греции беспрецедентную кампанию по дискредитации политики России, говорится в сообщении. Захарова считает, что время все расставит по местам и покажет, кто был прав, а кто в критический момент проявил недальновидность, сделал неверный выбор.