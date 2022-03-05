Зеленский обвиняет Запад и предупреждает о страшных ударах по Украине

"На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. Большинство построены десятилетия назад еще советской властью. Построены в городах. А сейчас они посреди обычной городской среды. Там работают тысячи людей, сотни тысяч живут рядом. И это – убийство. Сознательное убийство. И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика на этот анонс. Вдумайтесь, в ощущение безнаказанности оккупантов они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни одного слова. Будто западные лидеры растворились на этот вечер, на этот день. Надеюсь, что хотя бы завтра вы это поймете, отреагируете, что-то скажете. Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку. Мы точно знаем, как пойдут приказы с вертикалью командования. Мы знаем все и не простим ничего. Вас ждет трибунал и суд Божий, если попытаетесь скрыться!", - сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что дерзость России – это четкий сигнал для Запада, что примененных против нее санкций недостаточно, потому что там не поняли, не почувствовали, не увидели, что мир действительно решительный, действительно стремится остановить эту войну.

"Вы не спрячетесь от этой реальности, вы не укроетесь от новых убийств в Украине. Много говорили про гуманитарные коридоры, ежедневно говорили о возможности для людей выйти из тех городов, куда пришла Россия, российские военные. Я благодарен каждому украинцу, который остается даже в окружении, чтобы защищать наши города, нашу свободу. Но я также знаю, что есть люди, которым действительно нужно выйти, которые не могут остаться", - сказал президент.