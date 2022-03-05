Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 01:54

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью немецкой газете WELT сказал, что война в Украине может пойти по еще более ужасному сценарию. По мнению британского премьера, Москва сама загнала себя в тупик, и единственный выход из ситуации видит в «превращении украинских городов в руины и пепел». Джонсон считает, что Европа должна в кратчайшие сроки разработать и утвердить общую энергетическую стратегию, главная цель которой – полный отказ от импорта российских нефти и газа. Франция, Германия и другие страны Европы выразили опасение, что под прицелом российских баллистических ракет находятся все украинские атомные электростанции. Первый звонок о смертельной опасности прозвучал в ходе обстрела российской армией Запорожской АЭС, вызвавшего пожар на её территории. Лидеры Британии, Франции и других стран считают защиту украинских АЭС вопросом общеевропейской безопасности. О возможных сценариях боевых действий в Украине haqqin.az побеседовал с литовским военным экспертом Эгидиюсом Папечкисом.

- Возможен ли сценарий, при котором российское командование бросит все силы на полное разрушение украинских городов? - Фрагменты такого сценария налицо. Мы уже несколько дней видим, как осуществляется массированный обстрел гражданской инфраструктуры, жилых зданий в Харькове, Херсоне, других городах. По многим телеканалам показали видео, на котором ракета прицельно бьет по жилому массиву в Чернигове, в котором нет объектов военного предназначения. В последние дни основной целью ракетных ударов и артиллерийских систем массового поражения являются гражданские объекты украинских городов. И, конечно же, есть все основания для тревоги за безопасность Запорожской, Ривненской, Хмельницкой, Чернобыльской, Южно-Украинской атомных электростанций. - Многие эксперты отмечают, что война в Украине пошла не так, как планировал Генштаб армии России. В чем просчитались российские военные стратеги? - Начало так называемой «спецоперации» по денацификации и демилитаризации Украины в самом деле оказалось провальным. По всему было видно, что люди, принимавшие решение вторгнуться в эту страну, пребывали в полном информационном вакууме и опирались на ложную информацию от ближнего окружения. В военном плане у России с самого начала «спецоперации» все не заладилось. В Кремле рассчитывали нанести неожиданный, массированный удар и за один-два дня обратить в бегство не столько армию Украины, сколько политическое руководство этой страны. Судя по показаниям первых российских военнопленных, они искренне считали, что идут «спасать Украину от нацистов и фашистов». На мой взгляд, один из просчетов российского Генштаба заключался в отсутствии достаточного количества сил и техники, сконцентрированных на украинской границе. Первая атака выглядела рискованно, почти авантюрно - российские войска высадили вертолетный и парашютный десант на территории, где предварительно не была проведена военная зачистка. В результате уже в первые часы вторжения российская армия понесли значительные потери в живой силе и технике. После того, как украинцы довольно легко отбили первую волну наступления, российские силы оказались распылены и рассредоточены на огромной территории. В результате их дальнейшее наступление по разным направлениям проводилось уже относительно малыми силами. Не менее важной причиной неудачи наступления армии РФ была недооценка сил противника. Как выяснилось, расчёт Москвы на то, что военным ударом можно достичь политической цели и вынудить украинские власти бежать за границу, оказался ошибочным. Украинская армия оказалась не только хорошо подготовленной, но и высоко мотивированной. В числе серьезных ошибок, допущенных Россией, следует также назвать слишком долгое сосредоточение сил у границ Украины. Русские, что называется, сознательно «засветились», опрометчиво отвергнув возможность замаскировать свои планы. Эта ошибка дала ВСУ возможность определить направление главного удара, а также выстроить стратегию и тактику, что в итоге позволило украинцам удержать линию обороны.

- Но еще до вторжения президент Зеленский не раз говорил, что не верит в наступление российских войск… - Это был хорошо продуманный дезинформирующий ход. В Москве поверили в то, что Зеленский на самом деле не понимает, насколько реальна угроза российского вторжения. Убаюкивая противника, он уже 20-го февраля вывел украинские войска с постоянного места дислокации в районы боевого развертывания. Как выясняется, украинцы были уверены в неизбежности вторжения, а потому тщательно готовились к боевым действиям. В результате ожесточенное и тактически грамотное сопротивление ВСУ стало для российского командования полной неожиданностью. Также провалилась попытка военных РФ уничтожить за считанные дни военную инфраструктуру Украины. Российские ракеты «Искандер», «Точка У», «Калибр» и др. не являются высокоточным оружием и предназначены главным образом для нанесения ядерных ударов. Отклонение российских ракет от цели достигает до 150 метров. Вот почему пострадало так много мирных людей, а военные цели остались практически невредимыми. Также не достигла поставленных целей и российская авиация, задействованная в этой войне лишь частично, что также является грубым просчетом Генштаба армии РФ. В НАТО для ударов по военной инфраструктуре предполагаемого противника так же применяют ракеты. Правда, их боевая начинка значительно уступает российским аналогам, зато их точность неизмеримо выше. В качестве примера хочу привести хронику 44-дневной войны, в ходе которой армия Азербайджан точным ударом израильского ракетного комплекса LORA, полностью отвечающего стандартам НАТО, разрушила часть моста через реку Хакари, соединяющий территорию Армении и Нагорный Карабах. Другими словами, понадобился боевой опыт, чтобы убедиться, что высокоточное оружие России на самом деле оказалось полу-точным. - НАТО отказал в просьбе Киева сделать небо над Украиной бесполетной зоной. А есть ли у Украины технические или иные средства РЭБ, чтобы закрыть небо над своими городами? - Нет. Сделать зону бесполетной можно только, патрулируя украинское небо боевой авиацией НАТО. А это уже – угроза прямого столкновения НАТО с российскими войсками, которое может привести к Третьей мировой войне. До войны в Украину было поставлено немало современного противотанкового и легкого противовоздушного оружия. Это – эффективное тактическое оружие, которое позволяет украинцам стопорить продвижение российских войск. В его эффективности легко убедиться по многочисленным видео с мест боев, буквально усеянных подбитой российской бронетехникой. Кстати, сам ход войны в Украине подтверждает, что российская армия тоже извлекла уроки второй Карабахской войны. Я имею в виду внимание, которое Генштаб РФ, знавший о принятых на вооружение украинской армии турецких беспилотников, придает угрозе со стороны прославленных «Байрактаров». Обратите внимание на металлические «беседки», установленные на башнях российских танков. Хотя российские военспецы говорят, что они установлены для отражения противотанковых систем «Джавелин», на самом деле, это защита от боевых беспилотников. Из-за страха перед «Байрактарами», Россия даже к группе из двух взводов, состоящей из 5-6 боевых машин, подключает тягач ПВО с комплектом ракетной системы «Cтрела-10». И, тем не менее, действия турецких беспилотников все равно наносят армии России ощутимый урон. Есть видео, на котором украинские/турецкие «Байрактары» пускают в воздух самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук». Тот самый, который уничтожил малазийский «Боинг». В украинской армии также есть авиация, истребители, сбивающие российские военные самолеты. На брифинге Минобороны было заявлено, что на данный момент небо на Украиной полностью контролируется. Впрочем, к этому заявлению следует относиться также, как к заверениям о том, что Россия никогда не нападет на Украину.

- Вы рассказали об уроках, которые российские военные извлекли из Карабахской войны. А какие уроки могут извлечь из войны в Украине азербайджанские военные специалисты? - Думаю, Азербайджану следует укреплять на случай новой войны свои ВВС. Дело в том, что внушительные размеры «Байрактаров» являются отличной мишенью для современной авиации противника. Вот почему, необходимо развивать современные ВВС, в том числе, чтобы прикрывать ими боевые БПЛА. Конечно, опыт использования и производство беспилотников в Азербайджане – это большое военное преимущество. Сейчас Украина эффективно использует БПЛА в уничтожении колонн военной техники России. «Байрактары» также наносят удары по растянувшейся на 64 км колонне боевым машин, которая подтягивается к Киеву. Россия очень хотела показать, что может эффективно бороться с «Байрактарами» и обезопасить свою армию от ударов с воздуха. Но, как мы видим, пока ей это не удается. - По оценкам западных аналитиков Россия уже использовала 80 процентов сил, которые были сконцентрированы для вторжения в Украину. Означает ли это, что военные ресурсы России исчерпаны? - Думаю, да. На десятый день войны наступательный потенциал российских войск иссякает, армии требуются подкрепление. Собрать и подвести его с территории такой огромной страны, как Россия – вопрос не одного дня и даже не одной недели. В то же время следует признать, что украинская сторона также несет ощутимые потери. К примеру, мало кто в Генштабе ВСУ ожидал нападение со стороны Крыма. Почему-то все считали, что достаточно перекрыть Перекопский перешеек между Крымом и континентальной Украиной, чтобы полностью исключить вторжение со стороны полуострова. Тем не менее, вышедшие из Крыма войска сумели захватить Херсон, продвинулись на север и создать сухопутный коридор вплоть до российской границы. Любопытно, что во все времена оборона Перекопского перешейка, как правило, оказывалась ненадежной. И, все-таки, главная причина успеха российской армии на юге, которая уже заняла часть побережья Черного моря и Херсон, заключалась в том, что свои наиболее боеспособные части Украина стянула на защиту Киева. Сейчас российская армия перешла к тактике обстрелов украинских городов залповым огнем, хотя нет никакой необходимости бить ракетами по жилым кварталам. Также, как в декабре 2020 года не было никакой необходимости обстреливать ракетами «Эльбрус» жилые дома в Гяндже и Барде. Тогда мы видели, какие страшные разрушения несут эти обстрелы. Теперь этими же ракетами разрушают Харьков и другие города Украины. - Насколько санкции в отношении России способны ограничить возможности обеспечения её армии? - Сейчас вся Европа, даже симпатизировавшая Москве Венгрия, объединилась против российского вторжения. Европа, как единая семья, готова помочь Украине, все её симпатии Европы на стороне Киева. Мы в Литве готовы принять украинских беженцев, правда, другие европейские страны оказались в этом плане более оперативными и уже принимают украинских беженцев. Наверно, все видели обращение украинской девушки к британскому премьер-министру Борису Джонсону, в котором она умоляла Великобританию помочь защитить Украину. Европейская общественность считает, что идет преднамеренное уничтожение украинцев, как нации. И может сложиться ситуация, когда общественность западных стран начнет требовать от своих правительств, любыми средствами защитить Украину. Если блок НАТО, как заявляет Москва, хотел бы напасть на Россию, то сейчас самое время сделать это, поскольку Кремль дал повод. Но, как видите, НАТО не нападает и демонстрирует, что по-прежнему остается оборонительным альянсом. В то же время, крепнет ощущение, что агрессия против Украины представляет реальную угрозу всей Европе. Я знаю, что Азербайджан во многом был недоволен позицией Европы в отношении второй Карабахской войной. Следует понимать, что Европа – принципиальная противница войны и применения силы. Мне очень не хочется, чтобы у граждан Азербайджана сложилось превратное мнение о, якобы, предвзятости европейцев в отношении войны Азербайджана за Карабах. В европейцах все еще говорит память о разрушительной Второй мировой войне, вот и вся причина. Поэтому они против любой войны. Но, в то же время, Европа никогда не оспаривала принадлежность Карабаха Азербайджану и, хочу напомнить, не принимала против Баку никаких санкций во время 44-дневной войны. А вот в отношении России Старый Свет принял беспрецедентно жесткие санкции. Даже если завтра Москва решит вернуть свои войска, самой России возвращаться будет уже некуда. Она останется изолированной от мировой политики, экономики, бизнеса, глобальной финансовой системы, науки, культуры, спорта и пр. Имидж РФ стал настолько одиозным и токсичным, что даже Финляндия инициировала процедуру вступления в НАТО.