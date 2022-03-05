Известный финский производитель продуктов тоже уходит из России

Финская компания по производству продуктов Fazer заявила, что прекращает работу в России из-за ее вторжения в Украину. Об этом говорится в специальном заявлении компании.

«Мы не видим другой альтернативы, кроме как прекратить нашу операционную деятельность в России. Вторжение России в Украину – это враждебный акт с трагическими последствиями для всего региона. Нам пришлось принять во внимание множество заинтересованных сторон и серьезные последствия, поэтому мы не смогли выйти из ситуации так быстро, как нам хотелось бы. Мы работали и двигались как можно быстрее, учитывая риски и угрозы», - заявил генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум, его слова приводит РИА Новости.

Согласно данным на сайте компании, у Fazer четыре производственные площадки в России: «Смоленская», «Муринская», «Нева» в Санкт-Петербурге и «Звездная» в Москве, которые выпускают хлебопекарную продукцию. На этих предприятиях занято около 2300 человек. В 2021 году оборот в России составил около 157 млн евро, или 13% от оборота Группы Fazer. 4 марта компания прекратила весь экспорт и приостановила инвестиции в Россию.