Российские военные обстреляли швейцарского журналиста, забрали деньги и документы

В Николаевской области Украины российские военные обстреляли и ограбили журналиста из Швейцарии. Об этом сообщила глава Кировоградской областной госадминистрации Мария Черная.

По словам журналиста, после пересечения украинского блокпоста он на своем служебном автомобиле направился в южном направлении и буквально через несколько минут был обстрелян российскими войсками с близкого расстояния. При этом на автомобиле был отчелитво виден знак «Пресса».

После обстрела журналист сразу съехал на обочину. Российские военные представились и обыскали его. У журналиста отобрали паспорт, 3 тысячи евро наличными, личные вещи, шлем, снятый на камеру материал и ноутбук. После этого журналиста отпустили, он сел в автомобиль и поехал в направлении города Кропивницкий, чтобы получить медицинскую помощь. По словам главы облгосадминистрации, у журналиста осколочные ранения.