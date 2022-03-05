Пентагон: Российская армия в Украине осталась без горючего

СМИ отмечает, что подобные брифинги проводятся с начала войны почти ежедневно.

Пентагон провел очередной брифинг о ходе войны в Украине с высокопоставленным функционером, имя которого попросили не указывать, пишет Русская служба BBC.

Согласно оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, – 92%). Существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки в Пентагоне не заметили. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).

Далее в американском Министерстве обороны указали, что пока нет никаких признаков высадки морского десанта в районе Одессы, что таковая скоро начнется, тоже не считают.

Кроме того, отметили в Пентагоне, российские ВКС по-прежнему не контролируют воздушное пространство над Украиной. Украинские боевые самолеты и вертолеты летают, ПВО действует. При этом обе стороны понесли потери в боевых самолетах, вертолетах и средствах ПВО.

При этом в Пентагоне не могут подтвердить факты применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов, не могут подтвердить призыв резервистов в России, а также факт сброса российской авиацией 500-килограммовой бомбы на Чернигов.