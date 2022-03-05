Армия Украины освободила город Чугуев в Харьковской области оперативная сводка
В ходе боев в воскресенье, 6 марта, Вооруженные силы Украины освободили от российских войск город Чугуев Харьковской области.
В ходе боев в воскресенье, 6 марта, Вооруженные силы Украины освободили от российских войск город Чугуев Харьковской области.
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