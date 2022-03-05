Минобороны России утверждает о подготовке «провокации с возможным радиоактивным заражением»

Минобороны России утверждает, что СБУ готовит «провокацию с возможным радиоактивным заражением местности» в Харькове.

Так, в сообщении российского военного ведомства говорится, что "СБУ совместно с боевиками батальона "Азов" готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков. Националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке, находящейся в Харьковском физико-техническом институте. СБУ и боевики батальона "Азов" планируют подорвать реактор и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке".

В Минобороны РФ отметили, что "6 марта в Харьков прибыли иностранные журналисты для фиксации последствий провокации с последующим обвинением Российской Федерации в создании экологической катастрофы".