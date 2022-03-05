12-й день войны: последняя сводка Генштаба Украины

Согласно сообщению, с начала суток российские войска продолжили нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Для этого они продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь.

Идут двенадцатые сутки войны в Украине. Российская армия продолжает наступательную операцию против Украины, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в понедельник, 7 марта.

Также отмечается, что российские военные нарушают правила Международного гуманитарного права, обстреливают гражданское население, "зеленые коридоры", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.

В частности, говорится в сообщении, в городе Ирпень нет света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, российские военные запретили горожанам выходить из домов.

Кроме того, говорится в сообщении, имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов о гуманности и человечности российских солдат. "Также в социальных сетях продолжается распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность ВСУ", - говорится в сообщении Генштаба Украины.

Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника, говорится в сообщении Генштаба Украины.