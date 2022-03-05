12-й день войны: последняя сводка Генштаба Украины
Идут двенадцатые сутки войны в Украине. Российская армия продолжает наступательную операцию против Украины, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в понедельник, 7 марта.
Согласно сообщению, с начала суток российские войска продолжили нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Для этого они продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь.
Также отмечается, что российские военные нарушают правила Международного гуманитарного права, обстреливают гражданское население, "зеленые коридоры", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.
В частности, говорится в сообщении, в городе Ирпень нет света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, российские военные запретили горожанам выходить из домов.
Кроме того, говорится в сообщении, имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов о гуманности и человечности российских солдат. "Также в социальных сетях продолжается распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность ВСУ", - говорится в сообщении Генштаба Украины.
Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника, говорится в сообщении Генштаба Украины.