Россия не достигла целей и почти не продвинулась за выходные Разведка Великобритании
На выходных в украинских городах продолжались мощные удары российской авиации и артиллерии. Однако сухопутные войска России незначительно продвинулись, сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter
"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день. За прошедшие сутки продолжались большие удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", – сообщили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 March 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 6, 2022
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