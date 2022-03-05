Россия не достигла целей и почти не продвинулась за выходные Разведка Великобритании

На выходных в украинских городах продолжались мощные удары российской авиации и артиллерии. Однако сухопутные войска России незначительно продвинулись, сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter

"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день. За прошедшие сутки продолжались большие удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", – сообщили в разведке.