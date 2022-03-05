Цены на нефть и металлы бьют рекорды

Понедельник начался со скачка цен на нефть и металлы. На прошлой неделе нефть подорожала на 20%, а с открытием бирж в понедельник подскочила еще почти на столько же до $140 за баррель сорта Brent, пишет Русская служба BBC.

Цены растут в связи с тем, что Запад стал активнее обсуждать эмбарго на российскую нефть. Россия - третий после Саудовской Аравии и США крупнейший производитель нефти в мире. Она добывает около 11 млн баррелей в день и экспортирует примерно 5 млн из них, плюс еще 2 млн баррелей нефтепродуктов. Примерно половина уходит в Азию.

Инициатором обсуждения эмбарго выступают США.

Война подняла цены на все сырье: на прошлой неделе никель подорожал на 19%, алюминий на 15%, цинк на 12%, а медь - на 8%. Начавшаяся новая неделя обещает новые рекорды. В понедельник утром никель прибавил еще 10%, цены на алюминий впервые пробили 4 тысячи долларов за тонну. Россия производит 6% всего алюминия в мире, примерно 7% никеля и 3,5% меди.