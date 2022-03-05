В Физули мужчина убил свою дочь

6 марта около 20:00 часов в прокуратуру Физулинского района поступила информация о смерти Рамили Асадовой (1989 г.р.).

Как сообщили в надзорном органе, в ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что ее отец, Агарагим Нифталиев (1957 г.р.), умышленно убил дочь, нанеся ей многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. А.Нифталиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. По данному факту ведется расследование.