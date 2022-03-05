Нажмет ли Кремль на ядерную кнопку? самое актуальное в мире
«Спецоперация» Кремля в Украине заходит в тупик – не подбрасывай в эту печку дрова в виде новых войск, и она затухнет. Именно поэтому сейчас в мире на полном серьезе обсуждается вопрос, не применит ли Россия ядерное оружие, чтобы добиться перелома ситуации в свою пользу.
Если бы еще два месяца назад меня спросили, применит ли Россия ядерное оружие против Украины – я просто бы покрутил пальцем у виска и посоветовал спрашивающему на месяц отключиться от интернета и больше гулять на свежем воздухе. Трагедия заключается в том, что после 24 февраля никто из нас не в состоянии с высокой точностью спрогнозировать действия Кремля.
Ведь здравый смысл диктовал, что этой «спецоперации» просто не может быть. Но Кремль и здесь одержал победу – он решительно разгромил здравый смысл, одновременно с ним уничтожив и пресловутый «русский мир», и российскую экономику. И теперь Кремль стал «черным лебедем», от которого можно ждать все что угодно – уж слишком часто российские политики напоминают окружающему миру о том, что Россия, ко всему прочему, еще и обладает полноценной ядерной триадой.
Применение ядерного оружия против Украины лишено всякого смысла – как военного, так и политического. Более того, ядерный удар в центре Европы станет историческим поражением России – никто и никогда этого не простит. И что бы по этому поводу ни думал российский президент – в его окружении считают именно так.
Москва может блефовать сколько угодно, делать самые безответственные заявления. Такие, например, как во время недавнего телефонного разговора российского лидера с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев говорил ему, что необходимо проявить великодушие старшего и сильного брата, остановить эту войну, – на что Владимир Путин ответил, что с нацистами, вооружившими свою страну до зубов для нападения на Россию, ему договариваться не о чем и он рассчитывает на безоговорочную капитуляцию Киева.
Но какова вероятность того, что отданный им приказ использовать ядерное оружие будет выполнен – вот в чем главный вопрос. Нажатие красной кнопки не означает старт ракет. Это сложная операция, когда команда проходит несколько инстанций. И на каждой из них приказ может быть попросту саботирован или же заблокирован. Это генерал готов безоговорочно выполнить самый безумный приказ, он ведь не более чем высокопоставленный чиновник и звено выстроенной по принципу отрицательного отбора системы – хотя и не все там такие.
Но есть еще полковники и майоры, которые думают самостоятельно и не боятся принимать самые ответственные решения. И если Кремль уверен в их абсолютной лояльности и любви к себе – его ждут весьма неприятные сюрпризы, достаточно прислушаться к обсуждению «спецоперации» в узких, но крайне профессиональных кругах, о чем haqqin.az еще обязательно расскажет.
Пока только это и дает надежду, что красная кнопка не будет нажата. Но, подчеркну, только надежду. Поскольку Россия победила здравый смысл, а значит – аналитика здесь бессильна. Москва стала заложником собственной искаженной картины мира. И во что это выльется, где это выльется и в каких масштабах – не может предсказать никто. Черный лебедь вырвался из Москвы и кружит теперь над планетой.