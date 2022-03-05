Если бы еще два месяца назад меня спросили, применит ли Россия ядерное оружие против Украины – я просто бы покрутил пальцем у виска и посоветовал спрашивающему на месяц отключиться от интернета и больше гулять на свежем воздухе. Трагедия заключается в том, что после 24 февраля никто из нас не в состоянии с высокой точностью спрогнозировать действия Кремля.

«Спецоперация» Кремля в Украине заходит в тупик – не подбрасывай в эту печку дрова в виде новых войск, и она затухнет. Именно поэтому сейчас в мире на полном серьезе обсуждается вопрос, не применит ли Россия ядерное оружие, чтобы добиться перелома ситуации в свою пользу.

Ведь здравый смысл диктовал, что этой «спецоперации» просто не может быть. Но Кремль и здесь одержал победу – он решительно разгромил здравый смысл, одновременно с ним уничтожив и пресловутый «русский мир», и российскую экономику. И теперь Кремль стал «черным лебедем», от которого можно ждать все что угодно – уж слишком часто российские политики напоминают окружающему миру о том, что Россия, ко всему прочему, еще и обладает полноценной ядерной триадой.

Применение ядерного оружия против Украины лишено всякого смысла – как военного, так и политического. Более того, ядерный удар в центре Европы станет историческим поражением России – никто и никогда этого не простит. И что бы по этому поводу ни думал российский президент – в его окружении считают именно так.

Москва может блефовать сколько угодно, делать самые безответственные заявления. Такие, например, как во время недавнего телефонного разговора российского лидера с президентом Казахстана. Касым-Жомарт Токаев говорил ему, что необходимо проявить великодушие старшего и сильного брата, остановить эту войну, – на что Владимир Путин ответил, что с нацистами, вооружившими свою страну до зубов для нападения на Россию, ему договариваться не о чем и он рассчитывает на безоговорочную капитуляцию Киева.

Но какова вероятность того, что отданный им приказ использовать ядерное оружие будет выполнен – вот в чем главный вопрос. Нажатие красной кнопки не означает старт ракет. Это сложная операция, когда команда проходит несколько инстанций. И на каждой из них приказ может быть попросту саботирован или же заблокирован. Это генерал готов безоговорочно выполнить самый безумный приказ, он ведь не более чем высокопоставленный чиновник и звено выстроенной по принципу отрицательного отбора системы – хотя и не все там такие.