Прогноз от американского журналиста: три сценария окончания войны в Украине

Согласно его прогнозу, первый сценарий является самым жестким. Два других более мягкие, однако менее вероятные.

Первый сценарий

По мнению эксперта, если Запад не сможет остановить президента РФ, он пойдет на то, чтобы стереть Украину с лица земли. Этот сценарий может привести к масштабным военным преступлениям.

Второй сценарий

Экономические санкции против России начнут действовать, и обе стороны будут вынуждены пойти на компромисс. "В обмен на прекращение огня и вывод российских войск восточные анклавы Украины, которые сейчас де-факто находятся под контролем России, будут формально переданы России, а Украина открыто пообещает никогда не вступать в НАТО. В то же время США и их союзники согласятся снять все недавно введенные экономические санкции против России", - пишет эксперт.

Фридман считает, что этот сценарий маловероятен, потому что он потребует от президента РФ, по сути, признания того, что он не смог реализовать свое видение реинтеграции Украины.

Третий сценарий, самый маловероятный, заключается в том, что россияне восстанут против власти.