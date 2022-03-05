Российские военные убили главу Гостомеля и ранили мэра Бучи

Российские военнослужащие убили поселкового главу Гостомеля Юрия Прилипко и ранили городского голову Бучи Анатолия Федорука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Гостомельский поселковый совет.

«Погиб поселковый глава Гостомеля Юрий Прилипко, его расстреляли оккупанты, когда тот развозил лекарства и продукты жителям поселка. Ранили и мэра Бучи», - говорится в сообщении.

Шеф-редактор информационно-аналитического портала «Хвиля», соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко написал в Facebook, что смерть Прилипко ему подтвердили его родственники.

«Его тело удалось забрать только сегодня. Тело было заминировано. Вместе с ним в Гостомеле погибли два волонтера», – отметил он.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин отметил, что часть Ирпеня захватили, но город борется.