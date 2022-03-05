Минфин Германии против отказа от российских нефти и газа

"Если мы откажемся от поставок газа, нефти и угля из России, то цены в Западной Европе и мире драматично вырастут из-за ожидаемого недостатка, - заявил немецкий политик. - В среднесрочной перспективе - не сейчас, не летом, но, возможно, следующей осенью и зимой - у нас будет дефицит поставок, и нам придется обсуждать очень радикальные меры".

Вместе с тем Линднер выразил сомнение, что введение подобных санкций может приблизить окончание войны в Украине: "Если бы эмбарго на газ, нефть и уголь что-то изменило в конкретной ситуации в Украине сегодня, я поддержал бы введение эмбарго. Однако это нет так".

По мнению политика, расширить можно было бы санкции против российских олигархов, "которые украли свои богатства у российского народа и наслаждаются своим процветанием… в западных демократиях".