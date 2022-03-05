В Харькове в ночь на 7 марта украинские нацгвардейцы задержали пилота российского истребителя, который, как утверждается, обстреливал города Изюм и Балаклея Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"По должности пилот - заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже... Лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей", - отметил губернатор.

Задержанный пилот рассказал о своих координаторах, а также о приказах, которые они выполняют. Задержанного передали полиции. Второго пилота самолета ищут, он скрывается в Харькове.

Накануне сообщалось, что 6 марта над Харьковом сбит российский истребитель.