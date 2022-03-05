Сибирь - глубокий тыл России, но и он начинает в полной мере ощущать последствия «спецоперации» в Украине. Причем в самой болезненной сфере - росте цен на продукты питания. Уже несколько дней жители Красноярского края наблюдают за тем, как ценники переписываются буквально на их глазах. А вчера они узнали, что отпуск некоторых товаров в одни руки теперь ограничен.

Нет, пока ограничения не носят критического характера. В конце концов, 10 килограммов сахара в одни руки в сутки – не так уж и мало. Но всех волнует вопрос, что же будет дальше, как высоко взлетят цены и до каких ограничений дойдет отпуск единицы товара в одни руки. Не дойдет ли вообще до введения карточек, как это уже было в конце 80-х годов прошлого века?

Восемь лет граждан России уверяли в том, что вот уж в чем в чем, а в обеспечении продовольственной безопасности все обстоит просто прекрасно. Надои бьют рекорды, с полей собираются огромные урожаи, мяса и яиц просто завались. Официальные отчеты подтверждали эту радужную картину, и в них обязательно указывалось, что это всё российское, местного производства. Но продолжался этот пир оптимизма ровно до того момента, пока не грянули тотальные западные санкции.

Первыми «поплыли» цены, выросшие на отдельные продукты сразу на 25-30%. «Нам очень не хотелось это делать, - признается мой знакомый предприниматель, которому принадлежит одна из оптовых баз в Красноярске. – Ведь посуди сам, у населения не слишком много денег, и задери мы цены – люди попросту перестанут покупать, во всем обвиняя именно нас».

«Но есть и другая сторона медали, - продолжает он. – Через две-три недели нам предстоят большие закупки для пополнения запасов тех же круп, муки, сахара и так далее. А какие к тому времени будут цены у наших поставщиков – никто предсказать не может».

Но ведь мясо, молоко, кур и яйца Россия вполне может производить и сама, ведь правительство так долго об этом говорило населению? «Так и не так одновременно», - говорит другой мой собеседник, владеющий солидным по сибирским меркам фермерским хозяйством.

«Сорок процентов семян кормовых культур, да той же морковки и картошки – это импорт. Кормовые добавки, запчасти на перерабатывающие предприятия – это все импортные поставки. В сельском хозяйстве и переработке продуктов мы очень сильно зависим от внешнего мира – и когда сейчас рвутся глобальные цепочки, то по нам это бьет очень сильно, - с грустью заключает он. - Мы, конечно, как-то извернемся, что-то да придумаем – но, во-первых, это потребует дополнительного времени и немалых расходов. А, во-вторых, качество, конечно, будет уже не то, да и цены хорошо подрастут».

Многие мои собеседники уверены, что до карточек, скорее всего, пока не дойдет, если конфликт с Украиной закончится к маю-июню. Но вопрос о том, что будет после – так и подвисает в воздухе. Все сходятся в одном – Россию ожидает рост цен на продукты примерно на треть, а ассортимент продовольственных товаров заметно сократится.

Россиянам придется подтянуть пояса, их рацион оскудеет, они вновь должны будут вспомнить о дачах и самостоятельной посадке картошки – и других новостей в этой сфере ждать не приходится.