Конгресс США изучает отказ от российской нефти и готовится одобрить помощь Украине на $10 млрд

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в воскресенье заявила, что палата "изучает" законодательство о запрете импорта российской нефти и Конгресс намерен на этой неделе одобрить помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

«В настоящее время палата представителей изучает жесткое законодательство, которое еще больше изолирует Россию от глобальной экономики», - сказала Пелоси.

«Наш законопроект запрещает импорт российской нефти и энергопродуктов в Соединенные Штаты, отменяет нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и сделает первый шаг, чтобы лишить Россию доступа к Всемирной торговой организации», - пояснила она.